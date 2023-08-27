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«Задрожали стекла, сработали сигнализации»: жительница Курска — о беспилотнике, который врезался в жилой дом

Очевидица рассказала о состоянии дома в Курске, куда врезался беспилотник

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Жительница Курска Анна (имя изменено) проснулась утром от «громкого взрыва» из-за беспилотника, который врезался в жилой дом на улице Карла Маркса. «Газете.Ru» очевидица сообщила, что пострадавшее здание видно из ее окон.

«Дом, в который врезался беспилотник, виден из моих окон, причем именно та сторона, которая была повреждена. Я не видела самого момента происшествия. Но слышала очень громкий взрыв в начале пятого утра, задрожали стекла, сработали сигнализации машин. Чуть позже был слышен вой сирены то ли скорой, то ли пожарной машины», — сообщила Анна.

По словам женщины, сейчас на месте происшествия «все тихо, спокойно», но беспилотник значительно повредил квартиры в доме.

«Мне из окна видно, что сильно повреждено окно в одной из квартир. Ну и у кого были старые деревянные окна — выбиты стекла», — отметила она.

Беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в Курске утром 27 августа. Курский губернатор Роман Старовойт уточнил, что возгораний не произошло и никто из жителей не пострадал.

В настоящее время оценивается нанесенный ущерб. Губернатор пообещал помочь жителям в восстановлении испорченного имущества.

Ранее губернатор Старовойт рассказал о ночном ударе БПЛА по вокзалу в Курске.

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