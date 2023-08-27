Контейнер с пиротехникой загорелся в Новосибирске, очевидцы сообщили о громком хлопке

В Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар на складе, загорелся контейнер с пиротехникой. Огромный столб дыма сняли на видео очевидцы, кадры публикует Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Возгорание произошло на территории промзоны в Дзержинском районе по улице Королева. Свидетели происшествия сняли на видео огромный столб дыма и заявили, что слышали громкий хлопок. По сообщению регионального МЧС, пострадал один человек, его осматривают медики.

«Существовала угроза перехода пожара на соседнее здание пустого склада. Также загорелся мусор под электроподстанцией. В течение 15 минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, предотвратив распространение огня», — сообщили в ведомстве.

В результате пожара огнем поврежден металлический контейнер на площади 45 квадратных метров, причины возгорания устанавливаются.

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