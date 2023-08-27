Шесть населенных пунктов Херсонской области остались без света после обстрела

Шесть населенных пунктов остались без света в Новокаховском городском округе Херсонской области из-за артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в администрации Новокаховского городского округа.

«Боевики ВСУ ночью вновь нанесли артиллерийский удар по населенным пунктам Новокаховского городского округа», — говорится в сообщении.

По информации властей, без света остались Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное, Масловка, Обрывка и Днепряны. Позднее в Обрывке и Масловке подачу электроэнергии восстановили полностью, в Днепрянах — частично.

Специалисты заняты ремонтом поврежденных электролиний, отметили в администрации округа.

17 августа сообщалось, что поселок Днепряны остался без газа после обстрела ВСУ. По информации администрации округа, ВСУ провели массированный удар из артиллерийского орудия по домам мирных жителей в районе «ХПП» и улицы Новоодесской.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.