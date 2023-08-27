Утратившим паспорта при наводнении жителям Херсонской области предоставили новые

Сотни жителей Херсонской области обратились в органы Министерства внутренних дел для восстановления паспортов, утерянных при наводнении из-за обрушения Каховской гидроэлектростанции, новые документы им уже предоставили. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо. Его слова передает ТАСС.

«Можно сказать, что по утраченным паспортам вопрос закрыт», — рассказал врио губернатора региона.

По словам Сальдо, органы МВД выдавали гражданам российские паспорта взамен утраченных при наводнении в ускоренном порядке, «буквально за считанные дни».

«Таких случаев было несколько сотен», — уточнил он.

Кроме того, большая часть жилья, пострадавшего при прорыве плотины на Каховской ГЭС, восстановлена. Однако какие-то дома не подлежат ремонту, их будут сносить и строить новые, сказал глава области.

«Приблизительные оценки стоимости и сроков такого восстановления сейчас дать затруднительно», — подытожил Сальдо.

До этого в МВД сообщили о рекордной выдаче российских паспортов. Согласно миграционной статистике, выдача российских паспортов за январь-июнь выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле жителей новых регионов России попросили определиться с гражданством.