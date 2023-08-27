Число пострадавших в результате взрыва и пожара на АЗС в Румынии увеличилось

Число пострадавших в результате взрыва и вспыхнувшего следом пожара на заправке в румынском городе Креведия увеличилось до 55. Об этом сообщает местный телеканал Digi24 со ссылкой на анонимные источники в спасательных службах.

Согласно информации канала, среди пострадавших — 39 пожарных, двое жандармов и двое полицейских.

«Госпитализирован 51 пострадавший», — отмечается в материале.

По данным источников, 10 госпитализированных подверглись интубации (процедура, при которой трубка вводится в трахею пациента с целью оперативно обеспечить свободный проход воздуха в легкие).

В ночь на 27 августа на заправке сжиженного нефтяного газа в румынском городе Креведия прогремели четыре взрыва. Есть жертвы (один человек) и пострадавшие (46 человек, из них — 26 спасателей). Впоследствии спасатели локализовали возгорание.

Позднее в ангаре с пластмассой, расположенном близ оружейного завода в Креведии, вспыхнул пожар.

Ранее взрыв в столице Судана попал на видео.