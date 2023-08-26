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В Москве стартовал финальный этап чемпионата ArtMasters

Кириенко: география ArtMaster расширяется с каждым годом

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Телеграм-канал «ArtMasters»

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters расширяется с каждым годом, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко в рамках встречи финалистов и организаторов ArtMasters в Московском музыкальном театре «Геликон-опера», сообщает пресс-служба чемпионата.

«География чемпионата ArtMasters меняется и расширяется с каждым годом. В 2023 году на конкурс поступило более 21 тысячи заявок из 43 стран мира, то есть, это уже далеко не российский, а полноценный международный чемпионат творческих компетенций. И в этом году участники из других государств впервые вышли в финал», — отметил Сергей Кириенко.

По его словам, «ArtMasters является не просто соревнованиями, а полноценной экосистемой по интеграции молодых специалистов в индустрию, уникальной образовательной платформой, где каждый из экспертов давно стал настоящим учителем и наставником для участников».

200 финалистов, представляющих 20 компетенций основной возрастной категории (18-35 лет) собрались в Москве, чтобы выполнить финальные задания и защитить их перед экспертным жюри. Победители и призеры чемпионата будут объявлены 26 сентября 2023 года в Большом театре России.

В мероприятии приняли участие 70 экспертов, которые ответили на вопросы финалистов в режиме живого диалога, а члены Ассоциации ArtMasters – победители прошлых сезонов Чемпионата, члены Наблюдательного совета и Оргкомитета чемпионата, амбассадоры и приглашенные почетные гости пришли в «Геликон-оперу», чтобы дать напутствия и поддержать ребят перед финальными испытаниями.

Также в рамках мероприятия состоялась первая встреча членов Ассоциации ArtMasters, направленная на поддержку финалистов и победителей чемпионата, сопровождение их профессиональной деятельности и интеграцию в индустрию.

Кроме того, победители чемпионата предыдущих лет презентовали свои профессиональные успехи, рассказали о предстоящих проектах и поделились тем, как благодаря ArtMasters начинает работать «социальный лифт».

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