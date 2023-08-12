Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина открыла регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Черном море. Об этом он сообщил журналистам, передает агентство УНН.

По его словам, это будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. Он отметил, что не может раскрыть подробности относительно количества зарегистрированных судов, так как еще не определены сроки, на которые открыты временные маршруты.

Ранее Военно-морские силы Украины сообщили, что объявлены временные коридоры для гражданских судов, которые идут в украинские порты на Черном море или из них.

В ВМС отметили, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность.

Эти маршруты будут использованы для выхода гражданских судов в украинские порты Черноморск, Одесса и Южный, подчеркнули в украинских ВМС и добавили, что пройти их смогут суда, официально подтверждающие готовность к плаванию в нынешних условиях.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министрами дал ряд поручений по возобновлению работы зернового коридора.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.