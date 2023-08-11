В Ленобласти двухлетняя девочка попала в реанимацию после укуса алабая

Девочка из Ленобласти и ее отец пострадали из-за внезапного нападения крупной собаки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Курортном районе. Родители и ребенок находились на улице, когда к девочке подбежал пес и напал на нее. Отец попытался оттащить животное и получил травмы.

В результате обоих доставили в больницу. Девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Медработники прооперировали пациентку. На данный момент ее жизни ничего не угрожает. Состояние ее родственника не уточняется.

Кому принадлежал алабай, неизвестно. По факту произошедшего в Следственном комитете проводят доследственную проверку.

Ранее в Челябинской области на двухлетнюю девочку напал ротвейлер.