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В Ленобласти двухлетняя девочка попала в реанимацию после укуса алабая

В Ленобласти девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу после укуса алабая

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Depositphotos

Девочка из Ленобласти и ее отец пострадали из-за внезапного нападения крупной собаки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Курортном районе. Родители и ребенок находились на улице, когда к девочке подбежал пес и напал на нее. Отец попытался оттащить животное и получил травмы.

В результате обоих доставили в больницу. Девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Медработники прооперировали пациентку. На данный момент ее жизни ничего не угрожает. Состояние ее родственника не уточняется.

Кому принадлежал алабай, неизвестно. По факту произошедшего в Следственном комитете проводят доследственную проверку.

Ранее в Челябинской области на двухлетнюю девочку напал ротвейлер.

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