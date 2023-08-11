В Киеве произошли взрывы

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о взрывах в городе и призвал спрятаться в укрытиях.

«Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!» — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Утром 11 августа воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

Первые сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлением российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.