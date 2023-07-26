Британка 25 лет подкармливает одно и то же семейство лис

Женщина из Англии 25 лет подкармливает семейство лис, пишет Mirror. Каждый день животные приходят к ее дому и ждут угощения.

Как рассказала Шэрон Хьюз, все началось 25 лет назад, когда в ее саду появилась пара лисиц. Женщина бросила им еду, не подозревая, что на следующий день животные придут вновь. По словам британки, сейчас она подкармливает уже четвертое поколение хищников из одного семейства.

«Помню, как кормила их прабабушек и прадедушек», — смеется Шэрон.

После того, как женщина стала публиковать в соцсетях кадры с лисами, ей начали писать люди со всего мира. Чаще всего зрители спрашивают, какое любимое лакомство у этих животных и чем угощает их Хьюз. Женщина отвечает, что они едят практически все.

«Еда не выкидывается в мусорное ведро, когда лисы рядом, это точно», — добавила 56-летняя британка.

Помимо ежедневного угощения, Шэрон также заботится о здоровье лис. Она внимательно наблюдает за животными и после консультации с местным ветеринаром кладет в лакомства специальные лекарства. В свою очередь, лисицы выражают свою благодарность, время от времени принося женщине подарки.

«Лисы очень дружелюбны и часто приносят нам подарки, например, мышей, которых они оставляют на пороге», — рассказала Хьюз.

Ранее в Британии спасли очень редкую черную лису.