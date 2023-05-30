ЦИК РФ поможет организовать голосование граждан Узбекистана на территории России

Центризбирком РФ окажет всю необходимую поддержку при организации голосования граждан Узбекистана в ходе выборов президента этой страны на территории России, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым.

«Конечно, мы окажем всю необходимую поддержку в организации голосования граждан Узбекистана на территории России. Кроме того, мы готовы направить представителей ЦИК России для участия в международном наблюдении за досрочными выборами президента Узбекистана в случае поступления приглашения по линии двустороннего сотрудничества», — приводит ТАСС слова Памфиловой.

Отмечается, что Асадов поблагодарил ЦИК РФ и региональные избирательные комиссии за содействие в организации на территории России голосования граждан Узбекистана на конституционном референдуме, который состоялся 30 апреля.

Напомним, в 50 российских регионах проходило досрочное голосование, а в основной день голосования участки референдума были открыты в дипломатических представительствах в семи крупных городах.

Кроме того, представители ЦИК РФ, в том числе Памфилова, принимали участие в международном наблюдении за референдумом в Узбекистане. Она отметила, что голосование на конституционном референдуме имело высокий уровень организации.

«Особенно отмечу хорошее оборудование участков для голосования, подготовку членов комиссий и доброжелательную атмосферу. Мне понравилось, что организаторы референдума успешно применяли современные технологии, не забывая про культуру и национальные традиции своего народа», — добавила глава ЦИК.