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По факту обрушения трибун в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело

Следователи завели дело по факту падения трибун в Ростове-на-Дону

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти женщины и массовых травм детей в результате обрушения зрительских трибун на детско-юношеских соревнованиях в Ростове-на-Дону. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Согласно информации ведомства, заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Сотрудники СК в настоящее время работают на месте опрокидывания трибун на территории спортивной школы и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону упала трибуна, в результате чего погибла женщина. ГУ МЧС по Ростовской области сообщило, что число пострадавших при падении зрительских трибун на детско-юношеских соревнованиях в Ростове-на-Дону возросло до 21.

Областная прокуратура начала проверку.

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