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В фонде Save Ukraine прокомментировали задержание сотрудницы в Москве

«Би-би-си»: задержанная в Москве украинка является крестной ребенка, которого хотела забрать

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Efrem Lukatsky/AP

Пресс-секретарь фонда Save Ukraine Ольга Ерохина заявила, что задержанная в Москве женщина, которая хотела вывезти детей-сирот из Херсонской области, хотел забрать своего крестного и его брата. Об этом сообщает «Би-би-си».

Ерохина подчеркнула, что задержание и допрос женщины произошли более недели назад. Пресс-секретарь фонда добавила, что в текущий момент женщина находится в безопасности за пределами Российской Федерации.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в силовых ведомствах, что в Москве была задержана гражданка Украины, которая «пыталась вывезти детей-сирот из Херсонской области в Германию».

Как писало российское агентство, женщина приехала в Россию «по заданию фонда Save Ukraine, связанного с СБУ».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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