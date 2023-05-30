Москвичка раскрыла подробности атаки дрона на Профсоюзной улице

Звук полета беспилотника во время атаки на дом, расположенный на Профсоюзной улице в Москве, был слышен, рассказала телеканалу «360» жительница Евгения.

По ее словам, она живет на 14-м этаже, а дрон, по предварительным данным, попал на 16-й. Она отметила, что взрыва при этом слышно не было, но раздался звук удара дрона об стену.

«Слышала, как беспилотник жужжал», — отметила Евгения.

Женщина уточнила, что инцидент произошел около 05:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате прилетов дронов в столицу пострадавших нет. По его словам, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Он добавил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося.

Жительница дома на Ленинском проспекте в Москве, который также атаковал дрон, рассказывала, что инцидент произошел без взрыва и шума. По ее словам, около шести часов утра охранники объявили эвакуацию жильцов.

Другая жительница того же дома говорила, что во время прилета был слышен «звук как будто едет мотоцикл, два хлопка».