Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичка раскрыла подробности атаки дрона на Профсоюзной улице

Жительница дома Профсоюзной улице в Москве Евгения: во время атаки беспилотника было слышно, как он жужжал

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Звук полета беспилотника во время атаки на дом, расположенный на Профсоюзной улице в Москве, был слышен, рассказала телеканалу «360» жительница Евгения.

По ее словам, она живет на 14-м этаже, а дрон, по предварительным данным, попал на 16-й. Она отметила, что взрыва при этом слышно не было, но раздался звук удара дрона об стену.

«Слышала, как беспилотник жужжал», — отметила Евгения.

Женщина уточнила, что инцидент произошел около 05:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате прилетов дронов в столицу пострадавших нет. По его словам, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Он добавил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося.

Жительница дома на Ленинском проспекте в Москве, который также атаковал дрон, рассказывала, что инцидент произошел без взрыва и шума. По ее словам, около шести часов утра охранники объявили эвакуацию жильцов.

Другая жительница того же дома говорила, что во время прилета был слышен «звук как будто едет мотоцикл, два хлопка».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях