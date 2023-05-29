Фестиваль «Движения первых» примет участие в борьбе за место в Книге рекордов России

Участники летнего фестиваля «Движения первых» планируют установить рекорд России, заявил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров. Об этом сообщает пресс-служба движения.

Планируется, что это будет первый крупномасштабный танцевально-певческий флешмоб, в котором единовременно примут участие более 3 тысяч человек. Рекорд будет зарегистрирован в Книге рекордов России.

По словам Гурова, праздник пройдет в каждом субъекте страны. Его участниками станут более 150 тысяч ребят, в том числе из новых регионов – активистов и лидеров «Советов первых», победителей проектов движения, вдохновителей тематических направлений, а также детей с особенностями здоровья, сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

«В Международный день защиты детей «Движение первых» открывает эстафету летних фестивалей детей и молодежи в России. С помощью нашего фестиваля мы по всей стране хотим дать старт лету и помочь наполнить предстоящие каникулы новыми знаниями, навыками и важными делами. Именно по такому принципу и устроен наш Фестиваль Движения Первых, который в этом году пройдет сразу в 79 регионах. Впервые мы делаем большой шаг, чтобы создать безбарьерную среду», — отметил он.

Отмечается, что программа фестиваля, включающая в себя развивающую, культурную и выставочную программы для участников, предусматривает проведение дискуссионных секций, общественных обсуждений, мастер-классов, встреч с представителями экспертного сообщества. Для тех, кто не сможет быть очно – подготовлены специальные онлайн-трансляции.

Основной площадкой главного события детства и юности 1 и 2 июня станет Москва. На территории ВДНХ пройдет торжественная церемония открытия, а ребят будет ждать увлекательная и разнообразная программа – мастер-классы, экскурсии, лекции, модные показы и другие активности. Все дни проведения форума будут работать экспозиции организаций-партнеров, проектов и направлений «Движения первых», проводиться мотивационные дискуссии и встречи с известными спортсменами, звездами российской эстрады, представителями научного сообщества и государственными деятелями.