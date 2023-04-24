Врио губернатора Красноярского края Котюков отправил в отставку правительство региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков принял решение отправить региональное правительство в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

При этом члены правительства продолжат работать до тех пор, пока не будут назначены новые членов правительства. При этом отмечается, что заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин уже назначен исполняющим обязанности главы регионального правительства вместо Юрия Лапшина.

Ранее Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что получил предложение от президента Владимира Путина продолжить работу на федеральном уровне.

Усс поблагодарил главу государства за доверие и поддержку. Он выразил уверенность, что Красноярский край сохранит статус одного из опорных российских регионов.

До этого ряд СМИ писали, что Усс уйдет в отставку и объявит об этом 20-21 апреля. В частности, издание РБК писало, что он станет сенатором от Законодательного собрания края. Источники издания также назвали его вероятным преемником Михаила Котюкова, министра финансов и зампредседателя правительства Красноярского края.