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Полиция возбудила дело из-за видео с прилюдным сексом в караоке-баре Севастополя

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Администратора канала в интернет-мессенджере, опубликовавшую видеозаписи с прилюдным сексом на барной стойке в караоке-баре Севастополя, обвинили в распространении порнографии. Об этом сообщается в Telegram-канале городской полиции.

«Своими действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ», — указывается в сообщении.

Согласно информации правоохранительных органов, за нелегальное распространение порноматериалов, совершенное с использованием сети интернет, предусмотрено наказание до шести лет тюрьмы.

В августе прошлого года стало известно, что в Севастополе сотрудники полиции заинтересовались размещенным в соцсетях видео, где пара занимается сексом на барной стойке. Инцидент произошел в одном из баров города в ночь на 8 августа. Как рассказал гость мероприятия, в какой-то момент на барной стойке появилась девушка, которая начала снимать одежду и танцевать. Потом девушка занялась половым актом с одним из охранников на барной стойке, а публика все это снимала.

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