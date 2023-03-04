Средняя зарплата на Украине упала на 14% в 2022 году

Среднестатистическая месячная зарплата на Украине в прошлом году сократилась примерно на 14%. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

«Среднемесячная зарплата украинцев в 2022 году составила 14 847 гривен (30 305 российских рублей. — «Газета.Ru»), — говорится в статье.

В материале указывается, что средняя зарплата украинцев упала на $55, до $459, на динамику реальной заработной платы повлияла среднегодовая инфляция в 20,2%.

Ранее Государственная служба статистики сообщала, что инфляция на Украине по итогам 2022 года составила 26,6%. Согласно заявлению ведомства, инфляция на потребительском рынке в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,7%, а за год в общей сложности — 26,6%. Отмечается, что базовая инфляция в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,8%, а за год — 22,6%.

До этого Минэкономики Украины прогнозировало, что в 2023 году инфляция в стране может составить 28%.