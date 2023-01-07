NTV: в Японии из-за угроз взрыва самолета отменили 63 авиарейса

В Японии из-за угроз о подложенной бомбе после вынужденной посадки самолета Jetstar в аэропорту Тюбу отменили еще 63 авиарейса, а четыре были вынуждены поменять пункт назначения. Об этом сообщает Nippon Television Network.

Ранее телеканал NHK сообщал, что пассажирский самолет авиакомпании Jetstar, следовавший из токийского аэропорта Нарита в Фукуоку, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Нагоя.

По данным полиции, причиной посадки стало поступившее сообщение об угрозе взрыва. Правоохранительные органы расследовали ситуацию. По информации NHK, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тюбу в Нагое закрыта.

5 января Уральская транспортная прокуратура сообщала, что самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом из Тюмени в Новый Уренгой, вынужденно вернулся обратно в тюменский аэропорт. Уточнялось, что это произошло из-за неисправности системы кондиционирования воздушного судна.