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Сотрудник противолавинной службы попал под лавину при осмотре трасс в горах Сочи

Сотрудника противолавинной службы накрыла лавина в сочинских горах во время осмотра трасс для горнолыжников. Об этом сообщает Telegram-канал «Красная поляна».

Как видно на фото- и видеоматериалах, сотрудника службы в оранжевой экипировке почти полностью засыпало снегом.

По информации ТАСС, с пострадавшим в данный момент все хорошо.

Telegram-канал отмечает, что из-за неблагоприятных погодных условий трассы в горах в Сочи были закрыты для посещения.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб на горнолыжном курорте Чимган под Ташкентом из-за схода лавины.

4 января в 13:20 61-летний россиянин, вопреки предупреждениям, вышел на лыжах на склоны Чимган Бостанлыкского района. В результате схода лавины он погиб, оказавшись под грудами снега. Спасатели нашли тело погибшего в тот же день.

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