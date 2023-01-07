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До -22°С и гололедица ожидаются в Москве 7 января

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Переменная облачность, без осадков, гололедица и до -22°С ожидаются в Москве в субботу, 7 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от -20…-22°С. В ночь на воскресенье в столице температура воздуха может опуститься до 24°С мороза.

В Подмосковье днем температура воздуха прогнозируется в пределах -20…-25°С, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до -27°С.

Ветер северо-западный со скоростью 8 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Москве и Подмосковье из-за очень низкой температуры объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 5 января до 21:00 7 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозы до 35°С ожидаются в четырех областях Российской Федерации в ближайшие дни.

По его словам, ночью и утром 7 и 8 января штормовое предупреждение будет действовать в Московской и Ярославской областях. С 7 по 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35°С.

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