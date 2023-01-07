NHK: самолет в Японии совершил посадку из-за сообщения об угрозе взрыва

Пассажирский самолет авиакомпании Jetstar, следовавший из токийского аэропорта Нарита в Фукуоку, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Нагоя. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным полиции, причиной посадки стало поступившее сообщение об угрозе взрыва. Правоохранительные органы расследуют ситуацию, а специалисты осматривают борт.

По информации NHK, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тюбу в Нагое закрыта.

5 января Уральская транспортная прокуратура сообщала, что самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом из Тюмени в Новый Уренгой, вынужденно вернулся обратно в тюменский аэропорт. Уточнялось, что это произошло из-за неисправности системы кондиционирования воздушного судна.

4 января сообщалось, что из-за угрозы взрыва в торговом центре «Речной» на севере Москвы были эвакуированы порядка 800 человек. По информации агентства ТАСС, о такой угрозе сообщил аноним.