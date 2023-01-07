Вильфанд: штормовое предупреждение объявлено в регионах ЦФО из-за морозов до 35°С

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что морозы до 35°С ожидаются в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ночью и утром 7 и 8 января штормовое предупреждение будет действовать в Московской и Ярославской областях. С 7 по 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35°С.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы начали повышать температуру в системе отопления на фоне предстоящего резкого похолодания.

По словам Бирюкова, коммунальные службы начали поднимать температуру теплоносителя в системе поэтапно.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Минувшей ночью в столице на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано -22,6°C.

По словам Бирюкова, коммунальные службы начали поднимать температуру теплоносителя в системе поэтапно.