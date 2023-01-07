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МЧС: паромное сообщение на Керченской переправе приостановлено из-за непогоды

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что работа паромной переправы в Керченском проливе была временно приостановлена из-за погодных условий. Об этом сообщает ТАСС.

«Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям, ветер 15-20 м/с», — рассказали в ведомстве.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что автомобильная пробка, которая образовалась в пятницу, 30 декабря, перед Крымским мостом со стороны Кубани, уже превысила пять километров. 

До этого стало известно, что Министерство транспорта Российской Федерации увеличило количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту.

По информации ведомства, время досмотра также увеличилось из-за большого потока машин и количества багажа. Как считает Минтранс, это поможет обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.

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