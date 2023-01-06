Началась рождественская литургия в московском храме Христа Спасителя

В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественскую литургию, сообщает РИА Новости.

В Русской православной церкви и некоторых других православных церквях мира, а также у католиков восточного обряда и придерживающихся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января.

Ранее папа Римский Франциск поздравил с наступающим праздником Рождества Христова православных и католиков Восточных церквей.

Ранее патриарх Кирилл помолился за здоровье кинорежиссера, председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова на литургии. Также он призвал установить на Украине и в Донбассе рождественское перемирие с 6 января до 7 января.