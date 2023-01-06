Вильфанд: в РФ 2022 год стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в РФ 2022 год стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений, передает ТАСС.

По его словам, средняя годовая температура воздуха в прошлом году, осредненная по всем городам страны и месяцам, заняла второе место в списке самых высоких показателей за всю метеорологическую историю.

«Теплее был только 2020 год, но он был совершенно уникальный. Это единственный год, когда средняя температура по всей России оказалась положительной. Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно», — сказал синоптик.

Он указал, что минувший год также был аномально теплым, но средняя температура составила -1°С.

Специалист добавил, что наиболее значительные годовые аномалии в 2022 году зафиксированы на севере европейской территории РФ, севере Урала, в Сибири и Якутии.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Земля посылает нам «сигнал бедствия», последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.