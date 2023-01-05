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При пожаре в квартире в Чебоксарах пострадал 21 человек, включая 10 детей

Десять детей и одиннадцать взрослых пострадали в результате пожара в жилом доме в Чебоксарах, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Чувашии.

«По данным на 16:10 мск, среди пострадавших 21 человек, 10 из них дети», — сообщило ведомство.

В медицинских службах уточнили, что все пострадавшие отравились продуктами горения.

К настоящему моменту ГУ МЧС по Чувашии сообщило о том, что возгорание в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, 29 ликвидировано. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Собеседник агентства из правоохранительных органов сообщил, что собственник квартиры, в которой произошел пожар, задержан и доставлен в отделение полиции. Пока он не дает пояснений, так как находится в нетрезвом состоянии.

5 января в Санкт-Петербурге во время пожара в производственном здании погибли два человека.

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