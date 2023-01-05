Тишковец: температура в Москве вернется к климатической норме к следующим выходным

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что морозы продержатся в столичном регионе до середины первой рабочей недели, но к климатической норме температурный фон вернется только к следующим выходным. Об этом сообщает РИА Новости.

«К середине первой рабочей недели показания термометров ночью повысятся до -13…-18°С, днем до -8…-13°С, но в свое климатическое русло температурный фон вернется только к следующим выходным», — рассказал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что необычная траектория движения воздушных масс станет причиной сильных морозов в России в ближайшие дни.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила, что ночью с 7 по 9 января в Москве ожидаются морозы до -27°C.

По ее словам, понижение температуры начнется днем 5 января. Ночью с 7 по 9 января ожидаются морозы до -27°С, при этом давление будет достигать 775 миллиметров ртутного столба.

Вплоть до 10 января морозы в столице будут довольно сильными, отмечает синоптик.