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Прокуратура направила в суд дело против участника экстремисткой организации АУЕ*

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по делу, предусмотренному ч.2 ст. 282.2 УК РФ «Участие в деятельности экстремисткой организации». Преступление вменяется 20-летнему мужчине.

Ранее обвиняемый находился в изоляторе временного содержания в отделе полиции города Слюдянка, а потом в СИЗО-1 Иркутска и исправительной колонии на территории Ангарского городского округа. В пенитенциарных учреждениях он стал участником экстремистской организации АУЕ (организация запрещена в России), запрещенной Верховным судом Российской Федерации, пропагандирующей криминальную субкультуру. Следствие считает, что в незаконную организацию он вступил в 2022 году.

По версии следствия, мужчина пропагандировал осужденным и следственно-арестованным идеологию АУЕ, «разъяснял и толковал присущие ей понятия и устои».

Дело направили в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу, сообщается в Telegram-канале Иркутской прокуратуры.

Ранее в Туве задержали 15 сторонников АУЕ, вовлекавших в незаконную деятельность подростков. Члены банды активно вовлекали подростков, которые были нужны для «ресурсного обеспечения запрещенной структуры путем совершения общеуголовных преступлений».

*   организация запрещена в России
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