В Башкортостане во время пожара погибли супруги-пенсионеры и их сын

В деревне Ибракаево, Республика Башкортостан, загорелся частный дом. Во время пожара погибли супруги-пенсионеры и их сын, сообщает региональное управление МЧС в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, 4 января 2023 года около 02:38 в экстренные службы поступила информация о возгорании жилого дома в деревне Ибракаево. Когда пожарные приехали на место, дом уже был полностью покрыт огнем. К тушению пожара были привлечены 28 человек и 12 единиц техники.

Во время разбора завалов были обнаружены три тела: 82-летней женщины, 84-летнего мужчины и 54-летнего мужчины. Было установлено, что погибли супруги и их сын.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае во время пожара на ферме заживо сгорели 44 теленка. По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания.