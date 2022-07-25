Детям в Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении

Жителям Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА «Новости».

По его словам, благодаря этому молодые родители могут получить положенные им льготы.

Рогов уточнил, что свидетельства о рождении российского образца для детей уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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