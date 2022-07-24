Житель Казани нашел отрезанную голову в лесопарке на улице Зайцева

Житель Казани обнаружил в одном из лесопарков человеческую голову. Об этом сообщает Вести Татарстан.

Человеческие останки мужчина нашел в лесопосадке на улице Зайцева рядом с Казанским инновационным университетом имени В.Г.Тимирясова. Казанец рассказал, что он увидел нечто похожее на человеческую голову, когда вышел в лесополосу поговорить по телефону со своей матерью.

После этого мужчина позвонил в правоохранительные органы и рассказал о своей находке. Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили, что найденный предмет — действительно голова человека.

По данным источника, в настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что умершую 2 месяца назад пожилую москвичку обнаружили по червям, падающим на люстру соседей.