Умершую 2 месяца назад пожилую москвичку обнаружили по червям, падающим на люстру соседей

В одной из московских квартир обнаружили останки 65-летней местной жительницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 21 июля 2022 года в правоохранительные органы обратилась женщина, родители которой проживают этажом ниже под квартирой умершей женщины. Россиянка пожаловалась на неприятный запах в квартире и на трупных червей, которые сыпались с потолка на их люстру.

Сотрудники полиции вскрыли квартиру и нашли внутри разлагающиеся останки пожилой женщины. По предварительным данным, смерть россиянки наступила примерно 2 месяца назад в результате острой сердечной недостаточности.

В настоящий момент правоохранители начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 11 кошек и собак две недели питались телами умерших хозяев.