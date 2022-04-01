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В ОП заявили, что Россия поможет детям из ЛНР и ДНР лекарствами от редких заболеваний

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В Общественной палате РФ провели анализ ситуации в сфере лекарственного обеспечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями из Луганской и Донецкой народных республик, сообщается на сайте.

Открывая встречу, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе, председатель правления Фонда «Круг добра», протоиерей Александр Ткаченко отметил, что фонд уже получает запросы от пациентских и некоммерческих организаций, а также от семей.

По словам зампреда Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Юлии Зимовой, которая уже на протяжении месяца находится в Ростове-на-Дону и участвует в акции помощи «Мы вместе», семьям из ЛНР и ДНР оказывается разнообразная помощь. Но проблемы и неурегулированные ситуации остаются.

Тем временем, участники встречи пришли к выводу, что организация и расширение помощи детям из ЛНР и ДНР с тяжелыми и редкими заболеваниями требует участия различных государственных органов, общественных институтов и некоммерческих организаций. У такой работы должен быть координатор.

«Уполномоченные в республиках, уполномоченные по правам ребенка в Воронежской, Ростовской, Белгородской и других близлежащих областях могут быть связующим звеном.

Они могут обратиться в соответствующие органы, чтобы ускорить регистрацию детей, закрепление ребенка за тем или иным лечебным учреждением. Мне видится одним из предложений — попросить уполномоченных быть теми, кто поможет, пока в ручном режиме. А далее помочь системно решить часть проблем», — сказал Ткаченко.

Итогом совещания стало также решение подготовить совместные письма и запросы в органы власти от Уполномоченного по правам ребенка, Общественной палаты России и СПЧ. В частности, решено обратиться в МВД с просьбой разъяснить, как можно ускорить процедуру регистрации по месту пребывания и получения гражданства России детьми из ЛНР и ДНР.

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