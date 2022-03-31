Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36

Эксперты обсудили меры поддержки ИТ-специалистов в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В пресс-центре ТАСС состоялся круглый стол, на котором эксперты обсудили меры поддержки ИТ-специалистов в современных экономических реалиях.

Участники отметили, что ИТ-отрасль находится в числе приоритетных с точки зрения господдержки и систематически получает инициативы для улучшения условий работы в РФ. Приняты уже два пакета специальных мер, третий в разработке.

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, член оперштаба по мерам поддержки IT-отрасли при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух отметил, что специалистам в этой сфере важны масштабные и интересные задачи.

«ИТ-специалисту реально важны масштабные интересные задачи. И такие задачи в России сейчас есть. Потому что фактически нужно очень много чего импортозаместить и просто перестроить. Это реальные процессы, в которых каждый специалист может участвовать в значимом куске проекта, по сравнению с участием на, условно говоря, «официантских» ролях в международных проектах, когда ты там «подай-принеси». Это, наверное, основной фактор - интерес и драйв, который сейчас есть у русских компаний», — сказал Массух.

По мнению экспертов, крайне важно, чтобы спрос на российские решения проявлялся со стороны крупнейших заказчиков, в частности, госкорпораций. Они добавили, что в ближайшей перспективе необходимо официально обязать госкорпорации отказываться от иностранных ИТ-продуктов и переходить на отечественные решения.

Эксперты сошлись во мнении, что для увеличения привлекательности российского ИТ-рынка и сдерживания оттока специалистов, необходимо активно заниматься их образованием и подготовкой кадров.

«Я считаю, что наша сейчас цель - создать интересные задачи, создать здесь такое сообщество, которое не пытается просто догнать крупных вендоров, которые сейчас ушли, а которое стараются сделать что-то лучше и интереснее. Обязательно для этого нужно правильное обучение и переобучение, и более прямой к нему доступ», — подчеркнул Андрей Крылов, генеральный директор HR-сервиса Skillaz.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть