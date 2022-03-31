Эксперты обсудили меры поддержки ИТ-специалистов в России

В пресс-центре ТАСС состоялся круглый стол, на котором эксперты обсудили меры поддержки ИТ-специалистов в современных экономических реалиях.

Участники отметили, что ИТ-отрасль находится в числе приоритетных с точки зрения господдержки и систематически получает инициативы для улучшения условий работы в РФ. Приняты уже два пакета специальных мер, третий в разработке.

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, член оперштаба по мерам поддержки IT-отрасли при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух отметил, что специалистам в этой сфере важны масштабные и интересные задачи.

«ИТ-специалисту реально важны масштабные интересные задачи. И такие задачи в России сейчас есть. Потому что фактически нужно очень много чего импортозаместить и просто перестроить. Это реальные процессы, в которых каждый специалист может участвовать в значимом куске проекта, по сравнению с участием на, условно говоря, «официантских» ролях в международных проектах, когда ты там «подай-принеси». Это, наверное, основной фактор - интерес и драйв, который сейчас есть у русских компаний», — сказал Массух.

По мнению экспертов, крайне важно, чтобы спрос на российские решения проявлялся со стороны крупнейших заказчиков, в частности, госкорпораций. Они добавили, что в ближайшей перспективе необходимо официально обязать госкорпорации отказываться от иностранных ИТ-продуктов и переходить на отечественные решения.

Эксперты сошлись во мнении, что для увеличения привлекательности российского ИТ-рынка и сдерживания оттока специалистов, необходимо активно заниматься их образованием и подготовкой кадров.

«Я считаю, что наша сейчас цель - создать интересные задачи, создать здесь такое сообщество, которое не пытается просто догнать крупных вендоров, которые сейчас ушли, а которое стараются сделать что-то лучше и интереснее. Обязательно для этого нужно правильное обучение и переобучение, и более прямой к нему доступ», — подчеркнул Андрей Крылов, генеральный директор HR-сервиса Skillaz.