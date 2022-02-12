МИД Бельгии призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Бельгии рекомендовал соотечественникам, находящимся на Украине, покинуть эту страну.

«Все поездки на всю территорию Украины категорически не рекомендуются. Гражданам, которые в настоящее время находятся на Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В министерстве добавили, что с ноября 2021 года на границах Украины с Россией и Белоруссией «нарастает напряженность» и обстановка остается крайне непредсказуемой.

«Следует принимать во внимание, что в случае внезапного ухудшения ситуации, средства связи на Украине, включая телефонную и интернет, могут быть нарушены. Это может иметь серьезные последствия для функционирования аэропортов и затруднить авиасообщение», — уточнили в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что не смогут гарантировать эвакуацию бельгийцев при эскалации конфликта.

Ранее Украину призвали покинуть граждан Австралии.