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В 2021 году резко выросло число штрафов за пронос вещей в СИЗО адвокатами

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Denis Sinyakov/Reuters

Адвокаты получили в 2021 году почти сотню административных штрафов, которые им назначили московские суды по ст. 19.3, ч.2 КоАП (неповиновение сотрудникам следственного изолятора), следует из постановлений, которые проанализировала «Газета.Ru».

Такие протоколы составляют из-за непереданных на временное хранение вещей, которые адвокаты в том числе пытаются пронести своим клиентам в СИЗО.

По сравнению с 2020-м, когда штрафы получили 11 человек с максимальным наказанием в 1 тыс. руб., в 2021-м их число увеличилось до 75, а максимальная сумма — до 4 тыс. руб.

При этом только три изолятора Москвы из восьми составляли на адвокатов протоколы о неповиновении: больше всего СИЗО-4 («Медведь»), на втором месте — СИЗО-3 («Пресня») и несколько протоколов приходится на СИЗО-5 («Водник»).

2022 год сохраняет тенденцию по протоколам о неповиновении: несколько таких штрафов суды адвокатам уже выписали и еще несколько протоколов готовятся к слушанию, следует из картотеки.

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