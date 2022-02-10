Мужчина в Иране обезглавил свою несовершеннолетнюю жену

Житель Ирана Саджад Хейдари обезглавил, предположительно, свою 17-летнюю жену, совершив «убийство чести». Об этом сообщает CNN со ссылкой на агентство IRNA.

Инцидент произошел в провинции Хузестан, расположенной на западе Ирана, на прошлой неделе. В сети появилось видео, как Хейдари с улыбкой идет по городу Ахваз. В одной руке он держит нож, а в другой — голову убитой.

По данным IRNA, на момент замужества с Хейдари девочке было 12 лет. Отец погибшей заявил, что получил юридическое свидетельство, позволяющее его дочери выйти замуж. При этом отмечается, что минимальный возраст вступления в брак в Иране составляет 13 лет для девочек и 15 лет для мальчиков.

Мать подозреваемого утверждает, что ее сын до этого угрожал убить свою жену. Девушке удалось сбежать в Турцию за четыре месяца до происшествия, но отец уговорил ее вернуться в Иран.

Хейдари был арестован вместе со своим братом, который, по данным следствия, помог ему совершить преступление.

Ранее в городе Ланкастер, штат Калифорния, семейную пару обвинили в убийстве своих детей. По данным следствия, в ноябре 2020 года 34-летний Морис Джуэл Тейлор обезглавил двух своих детей: 13-летнюю девочку и 12-летнего мальчика. В течение нескольких дней их тела находились в доме. Мужчина показывал их двум другим своим сыновьям 8 и 9 лет. При этом мальчиков держали в отдельных комнатах без еды. Первоначально власти не считали мать детей, Натали Бротвелл, подозреваемой, но в 2021 году она была арестована, и ей предъявлены те же обвинения.