На Тайване пьяных водителей заставили убираться в морге

На Тайване водителей, пойманных пьяными за рулем, решили отправлять убираться в морге, сообщает издание Oddity Central. Власти надеются, что таким образом автолюбители извлекут урок, как опасно управлять машиной в нетрезвом виде.

По информации СМИ, эксперимент решили провести в городе Гаосюн после того, как по вине пьяного водителя погиб человек. В конце января первые 11 мужчин, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, отправились в местный морг наводить порядок.

«Я никогда не был так близко к смерти. Мне действительно нужно быть осторожнее и не садиться за руль в нетрезвом виде», — прокомментировал один из уборщиков.

После четырех часов уборки нарушители выразили глубокое раскаяние в своих действиях и поклялись больше никогда не пить за рулем.

Ранее полиция обнаружила в багажнике у пьяной автомобилистки живого оленя.