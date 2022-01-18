Екатеринбургский священник объяснил свои слова о Винни-Пухе при освящении воды

Настоятель Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы (на ВИЗе) в Екатеринбурге протоиерей Евгений Попиченко, который во время освящения воды в праздник Крещения Господня процитировал Винни-Пуха, в комментарии Telegram-каналу «Подъем» заявил, что просто пошутил.

«Это такой образ интересный. Он сформулировал удивительную формулу откровения Божия. В том виде, в котором он сказал, у святых отцов тоже примерно такая же мысль присутствует», — сказал он.

По его словам, людям должно быть очевидно, что это было сказано с «некоторой долей шутки».

«Не в ущерб богословам, но мысль его очень богословна. По-моему, я там даже не скрывал юмора. Близко к сердцу это точно принимать не надо», — заключил протоиерей.

В ночь на 19 января православные христиане традиционно будут праздновать Крещение Господне.

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