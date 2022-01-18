Более 23 тысяч человек в России погибли в результате преступлений за год

В России за 2021 год жертвами преступников стали 23,3 тыс. человек, что на 600 человек больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД России.

«В результате преступных посягательств погибло 23,3 тыс. человек, здоровью 32,8 тыс. причинен тяжкий вред», — отмечает министерство.

По данным МВД, в 2020 году в результате действий преступников погибли 22,7 тыс. человек, а пострадали — 35,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что количество преступлений за январь — ноябрь 2021 года, совершенных мигрантами в России, выросло на 6% по сравнению с 2020 годом. В МВД уточнили, что иностранцами было совершено 33,7 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь — ноябрь 2020 года, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 26,4 тыс. преступлений, их удельный вес составил 78,2%.

По информации ведомства, всего в России за девять месяцев 2021 года зарегистрировано 1 853,1 тыс. преступлений, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 80% преступлений регистрируются в городах и поселках городского типа — всего 1,5 млн, почти пятая часть (18,6%) — в сельской местности, где зарегистрировано 345,6 тыс. преступлений.