Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Во Франции ответили на требования России по безопасности 13:59
«Аллигаторы» отработали ракетные стрельбы на Кубани 13:53
Каждый десятый россиянин завидует блогерам 13:53
На борьбу с «черными лесорубами» предложили выделять почти... 13:52
Сборная России по биатлону объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине 13:52
Посольство Казахстана отреагировало на информацию о пребывании Назарбаева... 13:50
В ПФР назвали категорию россиян, которые получат доплату в январе 13:48
Вирусолог рассказал, будут ли делать плановой вакцинацию детей и подростков 13:46
Президент СБР рассказал о медальных ожиданиях от России на ОИ-2022 13:42
Исследование выявило нарушения при производстве продуктов с жирами омега-3 13:39

В Совфеде дали прогноз по ситуации с COVID-19 в России

Турчак: количество заболевших коронавирусом будет увеличиваться

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба ЦИК РФ/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак призвал обдуманно и обстоятельно подходить к мерам государственного реагирования по ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом он сказал на заседании президиума думской фракции «Единой России».

Он отметил, что в России за минувшие сутки было выявлено более 30 тыс. случаев заражения коронавирусом.

«Прогнозируемо это количество будет увеличиваться. Ситуация изменилась, доминирующим штаммом становится «омикрон», и в этой ситуации надо очень обдуманно и обстоятельно подходить к мерам государственного реагирования – то, о чем мы с правительством в пятницу (14 января – прим. ред.) и договорились», — сказал Турчак.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что надеяться на быстрое снижение заболеваемости COVID-19 в России не приходится, поскольку его рост обычно длится минимум 30-45 дней.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть