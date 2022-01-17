В Совфеде дали прогноз по ситуации с COVID-19 в России

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак призвал обдуманно и обстоятельно подходить к мерам государственного реагирования по ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом он сказал на заседании президиума думской фракции «Единой России».

Он отметил, что в России за минувшие сутки было выявлено более 30 тыс. случаев заражения коронавирусом.

«Прогнозируемо это количество будет увеличиваться. Ситуация изменилась, доминирующим штаммом становится «омикрон», и в этой ситуации надо очень обдуманно и обстоятельно подходить к мерам государственного реагирования – то, о чем мы с правительством в пятницу (14 января – прим. ред.) и договорились», — сказал Турчак.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что надеяться на быстрое снижение заболеваемости COVID-19 в России не приходится, поскольку его рост обычно длится минимум 30-45 дней.