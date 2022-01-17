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Малайзия готовится объявить о завершении пандемии коронавируса

Власти Малайзии объявят о завершении пандемии COVID-19 в течение 2-3 недель

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Xinhua/Zhu Wei/Global Look Press

Власти Малайзии готовятся объявить о завершении пандемии коронавируса, сообщила газета The Star в своем YouTube-канале.

Издание опубликовало запись обращения к медикам министра здравоохранения Малайзии Хайри Джамалуддина. По информации газеты, министерство «сделает заявление о намерении завершить фазу пандемии COVID-19 в этом году» и что «страна перешла в эндемическую фазу» заболеваемости COVID-19.

Между тем, по последним данным минздрава Малайзии, в стране за сутки было зарегистрировано 2342 новых случая заражения COVID-19. За время пандемии в стране зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 31,7 тыс. человек. По прогнозу минздрава страны, в ближайшие недели этот показатель может превысить 30 тыс.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн дал прогноз по окончанию пандемии COVID-19 в мире. Он указал на важность соблюдения противоэпидемических мер, напрямую связанных с пандемийными перспективами.

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