Мужчина обратился к врачу с заложенностью уха и узнал, что там таракан

Житель Новой Зеландии проснулся с заложенным ухом, сходил к врачу и узнал, что туда залез таракан, пока он спал, пишет Australian news.

Как рассказал Зейн Веддин, накануне он плавал в бассейне, поэтому подумал, что заложенность вызвала оставшаяся в ухе вода. Однако вскоре мужчина почувствовал внутри уха движение и решил пойти к врачу.

«Я сидел неподвижно и чувствовал, как в ухе кто-то движется», — рассказал Зейн.

В больнице Зейну прописали антибиотики и посоветовали просушить ухо феном, но это не помогло. После приема доктора у Веддина начались сильные головные боли, поэтому он еще раз обратился за помощью к медикам.

«Доктор посмотрела меня и сказала: «Боже мой, у вас в ухе застряло насекомое», — вспоминает мужчина.

На удаление таракана из уха у медика ушло всего несколько минут. Как рассказал сам пациент, ощущения были не из приятных.

«У меня до сих пор мурашки по коже. Я спал на дереве, и ничего не произошло. Засыпаю на диване в пятницу вечером — у меня три дня в ухе сидит таракан», — подытожил новозеландец.

Ранее в Китае врачи достали паука из уха женщины.