Турчак предложил Путину сделать газ для работы Вечных Огней бесплатным

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину ввести нулевой размер оплаты газа, поступающего к мемориалам с Вечным огнем. Об этом сообщает ТАСС.

Турчак рассказал Путину, что газ для Вечных огней поставляет «Газпром» и независимые поставщики. При этом, точный порядок работы мемориалов четко не определен. В свою очередь, это приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. Эти вопросы, по словам Турчака, оперативно решались, но сенатор утверждает, что вопрос требует системного решения.

«Предлагаем на нормативном правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней», — заявил Турчак.

Он добавил, что речь идет о небольших суммах, а данный подход уже согласован с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Путин заявил, что вопросы и предложения, прозвучавшие во время встречи, «безусловно, будут поддержаны».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать работу Вечных огней.