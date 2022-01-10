Художница, рисующая на мертвых тараканах, удивила соцсети своими работами

Художница с Филиппин удивила соцсети своими рисунками, сделанными на мертвых тараканах, сообщает Indian Express.

По информации СМИ, девушку зовут Бренда Дельгадо. Идея рисовать на телах тараканов пришла к ней, когда она заметила этих мертвых насекомых на своем рабочем месте в офисе.

Женщина также уточнила, что пользуется только масляными красками — так рисунки получаются красивее. Все свои работы Дельгадо публикует в Instagram-аккаунте. Больше всего она гордится репликой «Звездной ночи» Ван Гога, нарисованной на таракане.

Однако мнения пользователей соцсетей по поводу творчества Бренды разделились. Кто-то посчитал, что женщина слишком жестока к тараканам, а некоторым работы художницы пришлись по вкусу.

«Выглядит потрясающе», — написали комментаторы.

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