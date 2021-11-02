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В Кремле рассказали, существует ли план по нерабочим дня

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить слухам, связанным с нерабочими днями в стране и их продлением якобы до Нового года. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

На фоне того, что власти Новгородской области продлили до 14 ноября нерабочие дни, у Пескова спросили, есть ли в Кремле план по дальнейшим ограничениям.

В ответ пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться только на официальную информацию.

«План действий, который изложен в соответствующем указе президента, говорит о том, что до 7 ноября у нас режим нерабочих дней на федеральном уровне», — добавил Песков.

Также представитель Кремля обратил внимание, что регионы России имеют особые полномочия на продление ограничений.

«Согласно плану президента, все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии, и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут приниматься меры в контексте своего собственного региона», — заключил Песков.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в России после введения нерабочих дней.

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