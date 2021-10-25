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Путин наградил орденом председателя КС России Зорькина

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Председателя Конституционного суда (КС) Росссии Валерий Зорькин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, Зорькин удостоен данной награды «за большой вклад в развитие конституционного правосудия в России и многолетнюю плодотворную деятельность».

Также глава государства вручил ордены Александра Невского заместителю председателя суда Сергею Маврину и судье КС Юрию Рудкину, орден Почета — судьям КС Людмиле Жарковой, Сергею Казанцеву, Ларисе Красавчиковой и Николаю Мельникову.

Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста 11 деятелям культуры. О том, какие артисты балета и оперы, концертмейстеры и актеры, получили это звание, рассказала «Газета.Ru».

До этого российский лидер наградил «Орденом Мужества» младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за обезвреживание студента, устроившего стрельбу в университете в Перми. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В заявлении отмечается, что за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены «Орденом Мужества» Константин Михайлович Калинин и медалью за «Отличие в охране общественного порядка» старший лейтенант полиции Владимир Александрович Макаров.

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