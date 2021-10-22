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В Роспотребнадзоре допустили возможность спада заболеваемости COVID-19

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Высокие показатели заболеваемости COVID-19 продержатся в России еще какое-то время, однако меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции должны повлиять на темпы роста. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«C учетом высокой контагиозности вируса и длительности инкубационного периода высокие цифры заболеваемости COVID-19 могут еще регистрироваться какое-то время», — сказала она.

По словам Пшеничной, меры, которые ввели власти, окажут влияние на темпы роста заболеваемости, однако результаты появятся не сразу.

«Цепочки передачи в один день не прервутся, а длительный в ряде случаев инкубационный период также может способствовать более растянутой по времени стабилизации процесса», — заключила инфекционист.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты сотрудников. Данная мера принята в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

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