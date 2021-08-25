ВЦИОМ: большинство россиян положительно оценили выступление Путина на съезде «ЕР»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян после встречи президента России Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия». У большинства респондентов (79%) сложилось положительное впечатление о выступлении российского лидера на съезде партии, результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

«Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения президента о единовременной выплате пенсионерам (90%), создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических медицинских осмотров населения по всей стране (89%)», — говорится в сообщении.

Кроме того, 87% респондентов поддержали инициативу лидера страны о внедрении современного оборудования и технологий в школах и в медицинских учреждениях, а 86% — систему поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет.

По данным ВЦИОМ, абсолютное большинство опрошенных (87%) считают поднятые президентом темы важными и значимыми. 75% россиян полагают, что президент говорил честно и искренне.

При этом результаты опроса свидетельствуют, что половина участников фокус-групп (50%) изменили свое отношение к партии «Единая Россия» в лучшую сторону.

Днем ранее в Москве прошел второй этап съезда «Единой России», на котором утвердили Народную программу, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму. На первом этапе Съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Владимира Путина в первую пятерку списка партии вошли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.